Mise en lumière à Tanger du système de contrôle des produits industriels à l'importation

La Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA) a organisé, récemment à Tanger, une journée d’étude sous le thème "Système de contrôle des produits industriels à l'importation".



Organisée en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, en présence de responsables et de professionnels dans les domaines de l'importation et du dédouanement, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du plan stratégique de la Chambre (2022-2027) et de son programme d'action pour l'année 2024, visant l'organisation de conférences sectorielles, le développement et l'élargissement des canaux de communication, ainsi que le renforcement de la coopération et des échanges entre tous les intervenants des secteurs d'industrie, de services et de commerce, en particulier le secteur de l'importation.



Cet événement s'est assigné pour objectif d'informer les professionnels sur les nouvelles mesures du système de contrôle des produits industriels à l'importation, qui s'inscrivent dans le cadre de la loi n°24-09 relative à la sécurité des produits, notamment celles concernant la protection des consommateurs contre les produits non conformes aux normes de sécurité, l'amélioration du suivi des produits importés, et l'établissement de conditions de concurrence loyale entre les importateurs et les producteurs locaux.



Intervenant à cette occasion, le président de la CCIS-TTA, Abdellatif Afilal, a indiqué que cette rencontre représente une opportunité de communication et de discussion autour des nouveautés de ce système, qui constitue un pilier essentiel de la compétitivité de l'économie nationale, relevant que ce système repose sur trois principes fondamentaux: la numérisation et la simplification des procédures, ainsi que la participation des organismes d'inspection externes au processus de contrôle.



Après avoir évoqué certaines contraintes liées au processus d'importation, telles que la multiplicité des procédures et les barrières techniques, M. Afilal a souligné la nécessité de fournir des efforts supplémentaires pour créer un environnement favorable, une dynamique nouvelle et un climat des affaires adéquat, susceptibles de stimuler la croissance économique et de promouvoir les initiatives de développement, dans le respect du principe d'égalité des chances entre tous les acteurs économiques.



Il a, en outre, appelé les acteurs économiques de la région, les associations professionnelles et les institutions concernées à "réagir positivement et à s'adapter à tous les changements, afin de surmonter toutes les difficultés que pourraient rencontrer les entreprises lors du processus d'importation".



Pour sa part, le directeur régional de l'industrie et du commerce de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Ahmed Khyad, a relevé que cette journée d'étude a été une occasion d'informer les professionnels des nouveautés du système de contrôle des produits industriels à l'importation, et d'interagir avec les problèmes rencontrés par tous les acteurs économiques, qu'ils soient fabricants, importateurs ou distributeurs, notamment en ce qui concerne les délais de traitement de leurs dossiers à l'importation.



Dans une déclaration à la MAP, M. Khyad a noté que cette rencontre vise à apporter des éclaircissements aux professionnels sur certains problèmes liés aux analyses, à la collecte des échantillons et à leur transport, ainsi qu'aux nouveautés concernant l'importation de divers produits en acier, d'appareils et d'équipements à gaz, de textiles et de vêtements, qui entreront en vigueur à partir de décembre 2024.



Il a, à cet égard, mis en avant l'importance de ce genre de rencontres en matière de promotion de la communication directe entre les professionnels et les responsables, afin d'améliorer la qualité des services offerts, notamment par l'organisme d'inspection chargé de l'évaluation de la conformité aux normes nationales, et de rapprocher les laboratoires des professionnels pour réduire les coûts et le temps de traitement de leurs dossiers.