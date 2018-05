Mise à niveau des quartiers sous-équipés à Fès

Une enveloppe de 500 millions de dirhams (MDH) sera mobilisée pour la mise à niveau et la réhabilitation des quartiers sous-équipés de la ville de Fès, dans le but d'améliorer le paysage urbain et répondre aux attentes de la population en matière de renforcement des infrastructures de base.

Ces actions, objet d’une convention de partenariat approuvée récemment par le conseil communal de Fès, interviennent dans le cadre de la mise en application de la stratégie gouvernementale relative à la politique de la ville visant à harmoniser et développer le paysage urbain des villes et des centres urbains.

Elaboré par le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, la wilaya, la préfecture et la commune de Fès et la société Al Omrane-Fès, le projet de convention de partenariat porte sur le financement et la réalisation du programme 2018-2022 portant sur la qualification et la réhabilitation des quartiers sous-équipés de la ville. Ce projet a pour objectif de pallier le manque constaté au niveau de certains quartiers en ce qui concerne les équipements et les infrastructures et, partant, améliorer le tissu urbain et le cadre de vie des habitants de la cité idrisside.

Il porte notamment sur la mise à niveau des réseaux routiers et de l’éclairage public, des places et des espaces verts outre la création des équipements de proximité au niveau de ces quartiers répartis sur les arrondissements de Jnane El Ouard, les Mérinides, Zouagha, Saiss et Agdal.

Lors de sa session ordinaire de mai, le conseil de la commune urbaine de Fès a approuvé plusieurs projets de conventions de partenariat portant sur la mise à niveau, la réhabilitation et le développement intégré de la capitale spirituelle.