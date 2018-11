Mise à niveau des entreprises marocaines du textile-habillement

Une convention relative au Programme global pour le secteur textile-habillement marocain (GTEX Maroc), destiné à appuyer et à accompagner le secteur sur la période 2019-2021, a été signée jeudi à Rabat par le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy, et l'ambassadeur de Suisse au Maroc, Massimo Baggi.

Initié en partenariat avec le gouvernement suisse, ce programme vise à accompagner la mise à niveau des entreprises du secteur textile-habillement au Maroc et à apporter une assistance technique aux différentes institutions de l'écosystème de ce secteur.

Ce programme de 3 ans a pour objectifs l'amélioration de la performance de l'écosystème et des structures d'appui pour qu'elles puissent fournir de meilleurs services aux entreprises, le renforcement de la compétitivité des PME bénéficiaires, en particulier au niveau de la productivité, de l'organisation et de l'intégration dans les chaînes de valeur régionales en profitant des accords commerciaux préférentiels et en identifiant les opportunités d'affaires sur de nouveaux marchés, rapporte la MAP.

Il s'agit également de l’augmentation de la valeur ajoutée notamment à travers une meilleure adéquation entre les programmes de formation des jeunes et les besoins des entreprises du secteur textile-habillement outre l'accompagnement de la mise à niveau de 25 entreprises du secteur, réparties entre toutes les régions du Royaume.

S'exprimant à cette occasion, M. Elalamy a fait savoir que GTEX Maroc sera doté d’un budget global de 13 millions de dirhams (MDH) dont 11,7 MDH seront financés par le secrétariat d’Etat à l’économie de la Confédération Suisse et 1,3 MDH financés par le ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie numérique.

En saluant le partenariat entre le gouvernement marocain et le gouvernement suisse, le ministre a affirmé que "cette initiative soutiendra la dynamique que connaît le secteur et conforte la vision qui lui est tracée dans le cadre du Plan d’accélération industrielle (2014-2020), visant à assurer au secteur une meilleure compétitivité, une performance améliorée et une plus grande capacité d’accès aux marchés extérieurs".

Il a de même rappelé les réalisations du secteur en 2017 qui compte 36,2 milliards de dirhams (MMDH) de chiffre d’affaires (+6 MMDH en 2013), 108 conventions d’investissements signées, un investissement global de 3,9 MMDH et plus de 41.412 emplois créés.

Pour sa part, l'ambassadeur de Suisse au Maroc a souligné que cette convention de partenariat vient renforcer la coopération entre le Maroc et la Suisse dans le domaine du textile et de l'habillement, notant que GTEX vise à apporter une assistance technique aux différentes institutions de l'écosystème du textile et de l'habillement au Maroc et à accompagner toute la filière, notamment au niveau de l'approvisionnement, de la formation et de l'accès au marché.

La Suisse est le 7ème investisseur étranger au Maroc, a-t-il rappelé, formant le souhait de renforcer davantage la coopération économique avec le Maroc, notamment dans les domaines de l'énergie, des transports, de la pharmacie et de l'agriculture.

Le programme global sur les textiles et l’habillement est financé par le gouvernement suisse à travers le Secrétariat d'Etat suisse aux affaires économiques et mis en œuvre par le Centre du commerce international (ITC).