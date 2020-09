Meryem Chami nommée directeur général d’AXA Assurance Maroc et AXA CIMA

AXA Assurance Maroc annonce la nomination de Mme Meryem Chami en qualité de directeur général de AXA Assurance Maroc et AXA CIMA (Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Sénégal), à compter du 1er octobre 2020.



Meryem Chami était directeur général délégué en charge de la transformation et de l’efficiency au sein d’AXA Assurance Maroc depuis le 1er mars 2020. Elle succédera à Philippe Rocard nommé PDG d’AXA Assurance Maroc et AXA CIMA en 2015.



Sous sa direction, AXA Assurance Maroc a réalisé des résultats records affichant une croissance à deux chiffres tout en atteignant une solide excellence technique et un service client de qualité supérieure.



Fort de son expérience de plus de 22 ans de succès au sein du Groupe et notamment en risques d’entreprise, Philippe Rocard dirigera, en tant que président directeur général, le projet de lancement d'un système de réassurance en Afrique en partenariat avec AXA XL. Le 1er mars 2020, Meryem Chami a rejoint AXA Assurance Maroc en qualité de directeur général délégué en charge de la transformation et de l’efficiency.



En six mois, elle a démontré sa réactivité et son dynamisme dans les changements opérés par la compagnie, particulièrement durant la crise du Covid, en dirigeant l'accélération des initiatives numériques pour assurer la continuité des activités.



Avant de rejoindre AXA, Meryem Chami a été DG fondateur, depuis 2015, des filiales d’Altran au Maroc et en Tunisie. Elle a occupé auparavant des postes de direction au sein de grands groupes en contexte de transformation (OCP, Attijariwafa bank, Devoteam Consulting), coiffant des fonctions transverses telles que l'informatique, les ressources humaines, la planification stratégique, les achats et le développement commercial.