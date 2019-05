Mélanie Salgues : Le Trek des gazelles, un hommage aux femmes meneuses de combat

Libé: Pourquoi un événement sportif féminin «Trek des gazelles» sans compétition ?

Mélanie Salgues : Le monde s'est construit et évolue dans la compétition. La compétition tue les relations humaines et ses valeurs. C'est pourquoi, c'est un événement sans compétition.

Cette action est un soutien à ceux qui se battent contre la maladie et qui n'ont d'autre choix que de mettre leur ego de côté face à la maladie.

Le Trek des Gazelles est un trek 100% féminin et solidaire qui se déroulera au Maroc en octobre prochain. 250 femmes vont y participer. Il est dédié aux enfants atteints de cancer.



Dans quel but avez-vous pensé à réunir toutes ces femmes venant de différents horizons ?

Les objectifs sont nombreux : l'esprit sportif sans la moindre compétition, la solidarité, un hommage aux femmes meneuses de combat, le retour à l'essentiel dans cette société de consommation....

Depuis longtemps, je souhaitais réunir des femmes venues de tous les horizons «meneuses de combats» autour d’une même cause. Ce trek va les embarquer dans une aventure humaine enrichissante, avec des valeurs d’espoir et de solidarités.

J’imaginais une aventure spirituelle et sportive à la fois, un voyage authentique loin des complexes touristiques.C'est une randonnée du cœur pour soutenir les enfants atteints de cancer.

Notre voyage favorise la découverte d’une région, ses paysages, son art de vivre, ses traditions, ses populations. Le Trek des Gazelles encourage au respect de la nature.

C'est aussi une rencontre avec soi et avec les autres. Le Trek des Gazelles se vit sans pression, sans compétition, sans superflu, en oubliant le temps de quelques jours notre société de consommation. Au programme : marche, yoga, méditation.

Il y aura des moments forts de partage, un engagement solidaire, une opportunité de développement personnel, un voyage qui se vit de l’intérieur.



Qu’est-ce qui fait que votre action porte sur le soutien des enfants atteints de cancer ?

Ce projet est né de mon histoire personnelle : l'homme avec lequel j'ai partagé 4 ans de vie a connu cette maladie. Elle touche aussi les enfants et je me suis souvent interrogée sur le courage des enfants face à cette injustice.

Les bénéfices permettent de financer diverses actions comme l’accessibilité aux loisirs pour les enfants malades, la recherche et la formation du personnel médical.



Quelles villes marocaines vont accueillir l’événement et pourquoi ce choix ?

Essaouira va accueillir l'événement. En effet, le conseil provincial nous l'a demandé et le sentier du littoral est incomparable.

Nous irons aussi à Zagora car nous sommes aux portes du désert. Une caravane dans les dunes est une véritable invitation au voyage en trekking.