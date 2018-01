Mehdi Goha parti à la fleur de l’âge

Paix à son âme

Triste nouvelle consternante, affligeante. Mehdi Goha, vingt ans à peine, vient de rendre son dernier soupir lundi 8 janvier à Montréal suite à un terrible accident de circulation.

Nous nous associons au deuil de son père Noureddine Goha, de sa mère et ses frères et à celui de toute la famille, amis et toutes celles et tous ceux qui ont connu en Mehdi un garçon affable, serviable, aimant son proche et empli d’ambition comme tout jeune de son âge…

Notre pensée va également à tous ces ex- de la RAM amis et ex-collègues de Noureddine qui, depuis l’annonce de la triste nouvelle ont été d’un grand soutien pour la famille et ont tenu à assister en grand nombre aux funérailles.

L’écrit qui suit signé de l’ex-chef de cabine Samira Saadane en dit long sur cet esprit qui anime depuis toujours ce corps professionnel et que les actuels se doivent de perpétuer

Bonjour ma Famille,

Dans des moments pareils, de décès, de faiblesse, de détresse, d’émotion, de chagrin et où le cœur l’emporte sur la raison.

Je voulais vous adresser ce message pour vous dire:

Merci pour cette leçon de solidarité.

Merci pour cette leçon d’humilité.

Merci pour cette leçon de générosité.

Face à un tel drame on a tous réussi à démontrer qu’on est une et indivisible famille qui réagit avec une grande noblesse d’âme quand l’un des siens est touché, et ceci quels que soient sa hiérarchie, son statut ou son ancienneté.

Je ne le répéterais jamais assez, mais quel honneur d’appartenir à une telle famille ROYAL AIR MAROC. Merci à chacun de vous.