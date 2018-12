Meeting national à Oujda

Sur proposition du leader ittihadi Abderrahmane El Youssoufi, et sous la présidence du Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar, le Bureau politique de l’USFP organisera un meeting national placé sous le thème «Le Maroc et l’Algérie : locomotive de l’édification de l’avenir du Maghreb ».

Ce meeting, qui aura lieu vendredi 7 décembre à partir de 17 heures au théâtre Mohammed VI à Oujda, verra la participation de Taïeb Baccouche, secrétaire général de l’Union du Maghreb arabe, Abdelouahed Radi, président de la commission thématique parlementaire sur le Maghreb arabe, et Abbas Bouderka, militant des droits de l’Homme.