Meeting historique de l’USFP à Oujda

Sur initiative du leader de la résistance et l’un des dirigeants historiques de l’USFP, Abderrahmane El Youssoufi, le parti de la Rose a organisé au début du mois de décembre 2018, sous la présidence du Premier secrétaire du parti Driss Lachguar, un meeting national historique à Oujda sous le slogan : «Le Maroc et l’Algérie, locomotive de l’édification de l’avenir du Maghreb».

« Nous organisons ce meeting pour souligner la sincérité de la main tendue aux frères algériens afin de réunir les conditions de réconciliation nécessaires pour s’orienter ensemble vers la construction d'un avenir meilleur marqué par le bon voisinage et la coopération bilatérale en vue de réaliser le développement global et durable au profit des deux peuples», a souligné Driss Lachguar en l’occasion.