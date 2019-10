“Médinit Expo” de retour à Casablanca

La 10ème édition de "Médinit Expo", le salon italien de l'aménagement d'intérieur et d'extérieur, de l'ameublement, de la décoration et des matériaux de construction innovants, ouvre ses portes ce mercredi 23 jusqu’au 25 courant à Casablanca.

Organisé par la Foire de Vérone (VeronaFiere) avec le soutien institutionnel de l'ambassade italienne au Maroc, en partenariat avec la Chambre de commerce italienne au Maroc ainsi que plusieurs associations et fédérations marocaines, le salon accueille, selon les organisateurs, des exposants d'exception qui représentent le niveau le plus élevé du "Made in Italy".

"Médinit Expo se focalise aujourd'hui uniquement sur le niveau et la qualité de ses exposants. Nous aurons une sélection d’environ 40 sociétés italiennes haut de gamme qui vont offrir aux visiteurs professionnels un moment de rencontre avec le mieux que l’Italie peut offrir dans le design d’intérieur, l’aménagement, l’ameublement et la décoration", ont-ils souligné lors d’une récente rencontre avec la presse.

Le Salon, qui s'inscrit dans le cadre du développement des relations économiques entre l’Italie et le Maroc, confirme aussi son attention envers l’Afrique, indiquent les organisateurs, faisant savoir que cette année, le salon invite 20 architectes ou promoteurs immobiliers en provenance du Sénégal, du Ghana et du Cameroun, rapporte la MAP.

"L'objectif est de faire du Maroc un hub de rencontre entre l’Italie et l’Afrique et de créer des collaborations plus fortes entre les sociétés italiennes et leurs partenaires marocains pour travailler ensemble en Afrique", ont-ils relevé, invitant les architectes, ingénieurs, constructeurs, producteurs ou commerçants de matériaux de construction, aménageurs d’espaces et revendeurs de mobilier à visiter cet important événement.

En outre, Médinit Expo dédie un pavillon au Salon international du marbre Marmomac, organisé chaque année à Vérone, ajoutent les organisateurs, notant que 3 pièces artistiques en marbre, envoyées par le Salon de Marmomac et qui représentent le plus haut niveau que la technologie actuelle peut atteindre dans le travail du marbre, seront exposées à Médinit Expo.

"Ce sujet sera traité aussi lors d'un séminaire animé par le designer italien Raffaello Galiotto, qui a conçu les pièces et qui va parler du thème "Le design numérique pour la pierre naturelle", ont-ils ajouté.

S'exprimant à cette occasion, le consul général d’Italie à Casablanca, Pier Luigi Gentile, s'est dit réjoui d'accueillir cette nouvelle édition de "Médinit Expo", soulignant que l"'architecture et le design sont l'un des secteurs où l'Italie et le Maroc sont unis par un héritage commun outre que par l'appartenance millénaire à la culture méditerranéenne".

"C'est l'un des secteurs d'échanges, non seulement économiques, mais aussi culturels, où nos deux cultures, notre goût, notre amour pour l'harmonie des formes et des couleurs se retrouvent ensemble pour le progrès de nos économies et de nos peuples", a-t-il dit, faisant part de son souhait que cet événement soit une source de perspectives intéressantes pour les entreprises et, d'une manière générale, pour renforcer le partenariat entre l'Italie et le Maroc dans ce secteur.

Par ailleurs, M. Gentile a mis en avant la proximité et la complémentarité économiques entre le Maroc et l'Italie et qui se sont traduites par des échanges économiques en constante augmentation au fil des années, faisant savoir, à cet égard, qu'en 2018, son pays, en tant que 6ème fournisseur et 3ème client, a confirmé sa position comme 5ème partenaire commercial du Maroc.

Au programme de cette édition, figure aussi une cérémonie de remise des prix aux trois meilleures idées du concours "MyDesignCompetion", organisé par l’Association à but non lucratif "Myafricancompetition", en partenariat avec l'Université internationale de Rabat et Médinit Expo. L'objectif principal est d'identifier et de promouvoir les idées de design contemporain, conçues par des architectes et des designers de moins de 35 ans pour le continent africain en général et pour le Maroc en particulier.

Le concours demande aux participants de concevoir un projet de design d'intérieur. Ils devront intégrer dans leurs réflexions les caractéristiques particulières de l’art et de l’architecture marocains et penser en termes de durabilité en proposant des aménagements modernes, très évolutifs et facilement reproductibles.

Cette manifestation prévoit également des conférences et des séminaires sur les thèmes "CIM for Smart City concept", "Pour l’émergence du design industriel au Maroc", "De l'architecture au design, une histoire de proportions ?" et "L'âge du verre – Pour une architecture efficace et plus transparente".