Médiation institutionnelle et gouvernance territoriale

Une rencontre de communication a été organisée, mercredi au siège de la préfecture de Fahs Anjra à Tanger sous le thème "La médiation institutionnelle, pilier de la gouvernance territoriale", à l'initiative de la délégation régionale de l'Institution du médiateur du Royaume.

Cette journée, qui intervient en réponse aux Hautes instructions Royales pour répondre aux doléances des citoyens, vise à définir le cadre d'une coopération et une coordination efficaces pour trouver des solutions aux différentes questions gérées par les administration régionales et renforcer la gouvernance territoriale, a expliqué le responsable, notant que la préfecture de Fahs-Anjra est un modèle au niveau de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima en termes d'interaction avec les plaintes et les doléances des citoyens.

Au niveau de la région du Nord, la délégation régionale de l'Institution a été saisie de 518 plaintes et doléances en 2016, dont 271 entrent dans le champ de compétence de l’Institution (52,32%), avec une prédominance de la wilaya de Tanger (121) suivie de celles de Tétouan (53) et Chefchaouen (29), a-t-il poursuivi.

Cette rencontre, organisée en coordination avec la préfecture de Fahs-Anjra, a été émaillée de débats sur la relation entre la délégation régionale de l'Institution, les collectivités territoriales et les directeurs régionaux des établissements publics, et les moyens de promouvoir le traitement des demandes de règlement et des plaintes déposées par les citoyens, en vue de renforcer la dynamique de développement enclenchée dans la région.