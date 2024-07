Masse monétaire: Une croissance annuelle de 4,3% en mai

La masse monétaire (agrégat M3), chiffrée à 1.779,6 milliards de dirhams en mai, a progressé en glissement annuel de 4,3%, soit le même taux d’évolution que le mois précédent, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Cette stagnation est le résultat combiné du ralentissement de 2,7% à 2,1% de la croissance du crédit bancaire au secteur non financier et de la hausse des créances nettes sur l’Administration centrale de 2,3% après une baisse de 0,4%, explique BAM dans son récent bulletin des statistiques monétaires.



S’agissant des avoirs officiels en réserve (AOR), ils ont progressés de 4,9% après s’être stabilisé à leur niveau du mois d’avril 2023, poursuit la même source.



La stagnation du rythme de progression annuelle de l’agrégat M3 reflète principalement l’accélération de la croissance de la monnaie fiduciaire à 10,2% après 8,5%, l’atténuation de la baisse des comptes à terme de 6,8% à 4,5%, le ralentissement de 7,9% à 6,9% de la croissance des dépôts à vue auprès des banques et l’accentuation du repli des détentions des agents économiques en titres d’OPCVM monétaires de 12,5% à 18,5%.



Par secteur institutionnel, l’évolution des actifs monétaires hormis la monnaie fiduciaire reflète une accélération de la croissance des actifs monétaires des ménages à 4,4% après 3,8%, un ralentissement des actifs monétaires des sociétés non financières privées de 5% à 0,4%, avec la décélération de 14% à 8,1% de la croissance de leurs dépôts à vue et l’accentuation de la baisse de leurs détentions en titres d’OPCVM monétaires à 23,6% après 12,7%.



En revanche, la baisse de leurs comptes à terme a été estimée à 14,9% après 20,6% le mois précédent.