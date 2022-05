Marsa Maroc: Le CA consolidé en hausse de 18% au premier trimestre

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé de Marsa Maroc s'est élevé à 962 millions de dirhams (MDH) à fin mars 2022, en hausse de 18% par rapport à une année auparavant.



Dans un communiqué sur ses indicateurs du premier trimestre 2022, Marsa Maroc fait état d'un trafic global de 11,9 millions de tonnes (MT), en hausse de 8% par rapport à la même période de 2021.



Ce niveau d'activité résulte de la progression du trafic conteneurisé de 11% à 472 K.EVP (équivalent vingt pieds), explique la même source, notant que le trafic de conteneurs en transbordement s'est élevé à 235 K.EVP, affichant une progression de 57%, tandis que le trafic domestique a atteint 237 K.EVP, en baisse de 14%, due au retrait du trafic national d'import-export. Il résulte, également, de la hausse du trafic des vracs et conventionnel de 6% à 6,9 MT.



"Le trafic des vracs liquides a marqué une progression de 9% expliquée principalement par l'augmentation des importations de fuel pour faire face à l'arrêt de l'approvisionnement en GNL. Les vracs solides ont été également en hausse de 3%, portés essentiellement par la progression des trafics de charbon et de coke de pétrole", précise Marsa Maroc.



En outre, le communiqué fait savoir que les investissements consolidés engagés par le groupe se sont élevés à 15 MDH à fin mars 2022, contre 60 MDH à la même période en 2021.



L'endettement net du groupe a baissé, lui, de 51% à 729 MDH, grâce, selon Marsa Maroc, à la hausse des disponibilités qui se sont élevées à 1,912 milliard de dirhams (MMDH), conjuguée à la baisse des dettes de financement à 2,642 MMDH et ce, suite au paiement des échéances des différents emprunts contractés par le groupe.