Marrakech abrite le Forum économique de l'APM pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe

La Chambre des conseillers et l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) organisent, les 7 et 8 décembre à Marrakech, les travaux du Forum économique de l’APM pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe.



Ce forum, dont le Royaume abrite la première édition, vise à explorer les aspects d’un nouveau modèle pour traiter les questions économiques et environnementales les plus urgentes dans les régions de la Méditerranée et du Golfe, notamment dans une conjoncture internationale marquée par l’instabilité et l’incertitude liées notamment aux répercussions du conflit russo-ukrainien sur l’ensemble des secteurs économiques dans le monde, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.



Plusieurs questions d'actualité seront abordées par des parlementaires issus de 31 pays appartenant aux régions euro-méditerranéenne et du Golfe, ainsi que des responsables de haut niveau, des hommes d'affaires et des représentants des milieux académiques concernés et de la société civile, ajoute la même source, précisant que parmi ces questions figurent la sécurité alimentaire, la sécurité et la transition énergétique, les changements climatiques et les questions de l'environnement, la quatrième révolution industrielle, la complémentarité économique et financière, les disparités régionales, le tourisme durable et le transport maritime.



Il s'agit aussi d'examiner les moyens à même de promouvoir les opportunités d'établir une zone économique intégrée entre les pays euro-méditerranéens et ceux du Golfe, conclut le communiqué.