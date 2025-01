Marrakech-Safi : 8.875 entreprises créées à fin octobre 2024

Un total de 8.875 entreprises ont été créées durant les dix premiers mois de 2024 au niveau de la région Marrakech-Safi, selon des données de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).

Ces entreprises sont réparties entre les personnes morales (7.044) et les personnes physiques (1.831), précise l'OMPIC.



La ville de Marrakech s'accapare la part du lion avec 6.730 nouvelles entreprises, loin devant Safi avec 730, puis El Kelaâ des Sraghna (394), Essaouira (385), Benguérir (316), Imintanoute (174) et Youssoufia (146), relève la même source.



Le secteur du commerce vient en tête avec 27,46% du total des entreprises créées, suivi par les travaux de construction et activités immobilières (23%), les services (21,29%), l'hôtellerie et la restauration (9,29%), les transports (6,64%), l'industrie (5,71%), les technologies de l'information et de la communication (2,73%), les activités financières (2,47%) et l'agriculture et la pêche (1,40%).



Pour ce qui est de la forme juridique, 64,1% de ces entreprises sont des SARL à associé unique, 35,4% des sociétés à responsabilité limitée, 0,3% des sociétés anonymes (SA) et autres (0,1 %).



Au niveau national, le nombre d'entreprises créées au cours des dix premiers mois de 2024 a atteint 78.244 unités, réparties entre personnes morales (56.292) et personnes physiques (21.952).



La région de Casablanca-Settat arrive en tête avec un total de 24.571 entreprises créées à fin octobre 2024, devant Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11.328), Rabat-Salé-Kénitra (9.121), Marrakech-Safi (8.875), Fès-Meknès (5.409), Souss-Massa (5.323), l'Oriental (4.588), Laâyoune-Sakia El Hamra (3.083), Béni Mellal-Khénifra (2.238), Drâa-Tafilalet (1.766), Dakhla-Oued Ed-Dahab (1.308) et Guelmim-Oued Noun (634).