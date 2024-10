Marrakech : Légère hausse de l’indice des prix à la consommation à fin août dernier

L’indice des prix à la consommation (IPC) dans la ville de Marrakech a connu, au cours du mois d’août 2024, une hausse de 0,6% par rapport au mois précédent, en passant de 121,5 à 122,2.



Cette variation est le résultat de la hausse de 1,3% de l’indice des produits alimentaires et de la baisse de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires, indique une note de synthèse de la Direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP), sur l’évolution de l’IPC dans la ville de Marrakech entre juillet et août 2024.



Les indices des classes alimentaires à Marrakech ont enregistré entre juillet et août 2024, une hausse notamment pour les prix des «Viandes» avec 5%, du «Lait, Fromage et œufs» avec 2,9%, des «Poissons et fruits de mer » avec 2,8%, des «Légumes» avec 2,3%, du «Café, thé et cacao » avec 1%, des «Huiles et graisses » avec 0,6% et du «Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie » avec 0,2%.



En revanche, les prix ont diminué de 5,2% pour les «Fruits» et de 0,1% pour le «Pain et Céréales» et les «Eaux minérales, Boissons Rafraichissantes, Jus de Fruits et de Légumes (ND) », rapporte la MAP.



Pour les variations des indices des produits non alimentaires observées entre juillet et août 2024, elles vont d’une baisse de 0,6% pour le «Transport» à une hausse de 0,4% pour les «Restaurants et hôtels».

S'agissant de l’indice des huit p

remiers mois de 2024, il a connu une hausse de 1,6% par rapport à la même période de 2023, en passant de 118,8 à 120,7.



Comparé au même mois de l’année précédente, l’IPC du mois d’août 2024 dans la ville de Marrakech, a enregistré une hausse de 2,4% en passant de 119,3 à 122,2, conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 3,9% et de celui des produits non alimentaires de 1,1%.



Les hausses des produits alimentaires observées au cours du mois d’août 2024 comparé au même mois de l’année précédente, concernent principalement les « Poissons et fruits de mer» avec 37%, les «Viandes» avec 25,1%, les «Huiles et graisses» avec 7,5%, le «Café, thé et cacao» avec 3,9%, le «Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie» avec 3,1%, les «Eaux minérales, Boissons rafraîchissantes, Jus de Fruits et de légumes (ND)» avec 2,3% et le «Lait, fromage et oeufs» avec 0,2% .

Toutefois, les prix ont diminué de 13% pour les «Légumes», de 12,3% pour les «Fruits» et de 0,7% pour le « Pain et céréales».



Concernant les variations des produits non alimentaires enregistrées au cours du mois d’août 2024 comparé au même mois de l’année précédente, elles vont d’une baisse de 1,8% pour la «Santé» à une hausse de 4,1% pour l’«Enseignement».



Au niveau national, l’IPC a connu, au cours du mois d’août 2024, une hausse de 0,8% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la hausse de 1,8% de l’indice des produits alimentaires et de la stagnation de l’indice des produits non alimentaires.