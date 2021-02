Intervention bienvenue et efficace du consulat général du Maroc à Montpellier au profit d’une dizaine de Marocains bloqués à Sète. Il s’agit au fait de 11 concitoyens commerçants de métier et résidant en Espagne et qui, au vu des restrictions de déplacement dictées par la pandémie se sont vu bloqués au port de Sète d’où ils voulaient rejoindre le Maroc. Une situation qui s’avérait particulièrement inéluctable si ce n’était, nous assure une source proche du dossier, l’efficacité de l’intervention du Consulat général de Montpellier qui est intervenu pour assurer un parking sécurisé pour les véhicules des concitoyens concernés.

La représentation diplomatique marocaine a par ailleurs pris en charge leurs frais d’hébergement et de voyage sachant que cinq d’entre eux ont choisi de rejoindre l’Espagne alors que les autres préfèrent rentrer au Maroc en attendant la reprise des liaisons maritimes.