Le 2 janvier, Maroc Web Awards a annoncé le lancement de sa 13ème édition par un appel à candidatures. Les créateurs de contenus sur internet ont été invités à remplir un formulaire de dépôt de candidature avant de passer à la phase de vote qui se déroule du 16 février au 16 mars. Des internautes et un jury choisiront parmi 21 catégories (humour, voyage, cuisine, article en ligne…) et plateformes digitales (Instagram, YouTube, Tiktok, page Facebook…) les meilleurs candidats pour passer à la phase finale.

La compétition se clôturera par une cérémonie de remise des trophées, diffusée gratuitement en ligne et dont la date n’a pas encore été annoncée.

Maroc Web Awards est une compétition annuelle qui récompense, depuis 2008, les créateurs de contenus digitaux et les soutient en célébrant leur créativité, leur ingéniosité et leur esprit d’innovation.

Créée en 2007 par Younes Qassimi, Ahmed Chergaoui, Mounir Talibi et Mehdi Reghai, eux-mêmes blogueurs et passionnés de technologie, cette compétition est organisée par Synergie Media, une agence de communication spécialisée dans les médias sociaux, en partenariat avec le Club INWI et ADK media, entreprise marocaine qui fournit des solutions de qualité en hébergement Web, enregistrement de noms de domaine et certificats SSL.

Au programme figure également un événement qui réunit plus de 3.000 personnes autour de panels de discussions, d’ateliers de formation, de partage d’expériences ainsi que des activités ludiques.

La culture des créations digitales est devenue un domaine de communication qui sert à échanger des idées et permet aux jeunes de déployer leur propre savoir-faire.