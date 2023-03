Maroc-UE: Signature de 5 programmes de coopération d'un total de 5,5 MMDH

Le Maroc et l'Union européenne (UE) ont signé, jeudi à Rabat, 5 programmes de coopération d'un montant total de 5,5 milliards de dirhams (près de 500 millions d'euros) pour appuyer les grands chantiers de réforme du Royaume.



Signés par le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, et le Commissaire européen chargé du voisinage et de l’élargissement, Olivér Várhelyi, les 5 programmes de coopération comprennent l'appui au renforcement de la protection sociale, l'appui à la transition verte, l'appui à la réforme de l'administration publique, l'appui à la gestion des migrations, et l'appui au renforcement de l'inclusion financière. Développement suivra ...