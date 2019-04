Maroc Telecom présente sa «Serre intelligente»

Maroc Telecom a présenté lors du 14ème Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM) le concept «Serre intelligente», une innovation technologique majeure des solutions «Smart agriculture» au service d'une meilleure production agricole et rentabilité d'exploitation.

La Serre intelligente est une serre basée sur la technologie de l’Internet des objets (IoT) qui permet de collecter et d’analyser en temps réel les indicateurs bioclimatiques de la serre et les transmet, via le réseau de Maroc Telecom, à une plateforme Analytics hébergée sur le cloud de Maroc Telecom.

En utilisant cette innovation technologique majeure, l’agriculteur pourra ainsi assurer une gestion autonome et efficiente de la serre en suivant, à distance, ses indicateurs bioclimatiques. Il sera également apte à mettre en place des actions d’ajustement automatiques des paramètres de gestion de la serre et améliorer ainsi la qualité et le rendement de sa culture, tels que le déclenchement de l’irrigation, l’augmentation du taux d’humidité, le réglage de l’éclairage et l’ajout de fertilisants dans les sols.

La Serre intelligente permet aussi de faciliter la gestion des serres sur de grandes exploitations en capitalisant sur l’historique des données (météo, développement de culture...) afin d’anticiper les actions de gestion pour une meilleure qualité de production.

Avec les concepts innovants «Smart agriculture», Maroc Telecom démontre une fois de plus son rôle d’acteur majeur du développement durable au Maroc, en apportant le meilleur de la technologie au service d’une agriculture durable et performante.