Maroc Telecom améliore son CA consolidé de 3,2% à fin septembre 2023

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Maroc Telecom s'est élevé à près de 27,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2023, en hausse de 3,2% sur un an (+1,2% à taux de change constant).



Cette évolution est tirée essentiellement par les activités à l'international qui a progressé de 7,5% (+3,1% à taux de change constant), explique le groupe dans un communiqué sur ses résultats consolidés au 30 septembre dernier.



Au Maroc, les activités du groupe ont généré, au cours des neuf premiers mois de 2023, un chiffre d'affaires de près de 14,75 MMDH, quasi-stable sur un an, soutenu essentiellement par la Data Fixe (+5,5%), fait savoir la même source.

Concernant le chiffre d'affaires Mobile, il est en légère baisse de 0,7% par rapport à fin septembre 2022, pour atteindre 8,87 MMDH, rapporte la MAP.



Les activités Fixe et Internet ont, quant à elles, généré un chiffre d'affaires de 7,2 MMDH, en léger repli de 0,4% par rapport à 2022. La croissance de la Data Fixe compense partiellement la baisse de la Voix.



Au volet international, le chiffre d'affaires du groupe a enregistré une hausse de 7,5% (+3,1% à taux de change constant) pour s'établir à plus de 13,76 MMDH au cours des neuf premiers mois de 2023, grâce à la bonne dynamique de la Data Mobile qui a augmenté de 27,4% (+22,3% à taux de change constant) et la performance du Mobile Money avec une hausse de 11,6% (+7,3% à taux de change constant).



Hors baisse des terminaisons d'appels, le chiffre d'affaires des filiales est en croissance de 3,5% à taux de change constant.

"Dans un contexte macroéconomique mondial difficile, le Groupe Maroc Telecom renoue avec la croissance des revenus, portée par la Data, notamment dans les filiales Moov Africa. Le Groupe maintient un haut niveau de profitabilité grâce aux efforts d'optimisation des coûts, et poursuit les investissements pour soutenir le développement des usages et la qualité de services", souligne Maroc Telecom dans le communiqué.



Ces résultats confortent le groupe dans l'atteinte de ses objectifs annuels et confirment la réussite et la résilience de son modèle économique, poursuit la même source. Et de conclure : "L'implication du Groupe en faveur du développement durable et du bien-être des citoyens reste une priorité, et se manifeste à travers diverses initiatives menées dans les différents pays de présence du Groupe. Fort de cet engagement, Maroc Telecom a mobilisé ses équipes pour soutenir les populations sinistrées par le tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc, et a également contribué au Fonds spécial dédié".