Maroc/Royaume-Uni : Focus sur les opportunités d’investissement dans l’ agroalimentaire

Les opportunités d'investissement dans le secteur agroalimentaire national et son attractivité auprès des opérateurs du Royaume-Uni, ont été au centre d’un webinaire organisé, récemment, par la Chambre de commerce britannique pour le Maroc (BritCham).



S’exprimant à cette occasion, Hamid Baadi, chef de Division des produits d'origine animale au ministère de l'Industrie et du Commerce, a mis en avant l’importance du secteur agro-alimentaire national, en matière d'allégement du déficit commercial, de création d’emploi et de garantie de la sécurité alimentaire du Royaume, rapporte la MAP.



Ce secteur englobe environ 2.100 entreprises et plus de 160.000 emplois et réalise 36,4 milliards d’export, a-t-il fait savoir, notant que ces chiffres témoignent du "grand potentiel" que recèle l'agroalimentaire au Maroc.



L'industrie agroalimentaire nationale est composée d’activités basiques dont la production est orientée principalement vers le marché local, des activités avec un haut potentiel d’export dont 75% de production est destinée aux marchés, et des activités intermédiaires. Parlant des atouts du secteur agroalimentaire, M. Baadi a évoqué le potentiel de production des secteurs agricole et de la pêche maritime, soutenus par la mise en place de stratégies sectorielles, à l’instar du Plan Maroc vert et du Plan Halieutis.



Il s’agit également, selon le responsable, d’un accès privilégié aux grands marchés de consommation tels que l’Union européenne et les Etats-Unis, la mise en place d'agropoles de qualité ainsi que l’efficacité de la chaîne logistique. Et de rappeler aussi la contribution positive du contrat-programme relatif au développement des industries agroalimentaires (2017-2021) qui vise une meilleure convergence entre les stratégies agricole et industrielle.



Par ailleurs, M. Baadi a souligné que l'accord d'association entre le Maroc et le Royaume-Uni, signé en 2019, peut bénéficier largement au secteur agroalimentaire eu égard à son cadre propice au développement des relations économiques.



Il a également relevé que le Maroc constitue "une plateforme idéale" pour implanter des activités relevant de l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur agroalimentaire, grâce à une multitude de facteurs dont les mesures d’incitation à l’investissement, la qualité de l’infrastructure et la disponibilité d’une main-d'œuvre qualifiée. De son côté, Hajar Chmanti Houari, chargée de promotion des investissements à l’Agence de développement Agricole (ADA), a indiqué que le Royaume-Uni est un important marché des produits agricoles marocains, rappelant que le Maroc est connu par la qualité de ses produits ainsi que l'importante capacité de production de son secteur agricole.



Elle a ainsi souligné la disponibilité d’une panoplie de mesures d’appui et d’accompagnement à destination des secteurs agricoles, à l’instar des aides financières et des subventions dans le cadre du Fonds de développement agricole (FDA).



Par ailleurs, Mme Houari a mis en avant le mode d’agrégation agricole dont le déploiement se poursuit avec la nouvelle stratégie agricole "Génération Green 2020-2030", notant qu’il s’agit d'une approche qui permet d’organiser les petits producteurs et de leur faire bénéficier d’un meilleur encadrement.