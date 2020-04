Maroc Impact et la Fondation SMarT lancent l’initiative “SAC”

Maroc Impact a récemment lancé, en partenariat avec la Fondation SMarT, l’initiative “Solidaires avec les coopératives” (SAC) ayant pour but d’agir simultanément en faveur des coopératives et des bénéficiaires en co-créant de la valeur sociétale et économique.

Cette initiative à l’ingénierie inédite, lancée avec le soutien de l’Office du développement de la coopération (ODCO) et en coordination avec les autorités locales, “est basée sur une alliance tripartite d’actions public-privé-société civile portant sur la distribution de paniers solidaires portant le sigle SAC, 100% sourcés auprès du tissu coopératif rural de par leurs contenants et leur contenu”, ont indiqué dans un communiqué les initiateurs de SAC.

A cet effet, rapporte la MAP, un total de 4.000 SAC seront distribués dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19 qui impose de facto une grande mobilisation au profit du tissu économique solidaire pour apporter des solutions innovantes, socioéconomiques, agiles et inclusives, selon le communiqué.

“Le but premier de ces alliances est de contribuer à construire une société dynamique, vivante, circulaire, régénératrice et une économie plus humaine”, a souligné la présidente de Maroc Impact, Ghizlaine El Manjra.

“Maroc Impact se réjouit de la confiance et de l’appui de nos partenaires de référence. Cela nous conforte dans la pertinence de notre démarche et nous challenge en même temps pour pérenniser ces initiatives et toucher le plus grand public et particulièrement les coopératives qui sont très vulnérables en temps de crise”, a-t-elle précisé.

Et d’ajouter que cette opération s’inscrit dans le cadre de la volonté des parties prenantes d’apporter une contribution sociétale significative à des territoires et des populations défavorisés, et simultanément une réponse économique à des territoires impactés (région de l’Oriental / province de Rhamna).

“Pour faire face à l’épidémie de Covid-19, il est de notre responsabilité à tous d’apporter nos moyens et notre expertise à l’effort national de solidarité et d’agir, ensemble, au niveau national comme au niveau local. Le partenariat entre la Fondation SMarT et Maroc Impact s’inscrit dans cet esprit de constitution de chaînes de solidarité à forte valeur ajoutée”, a fait savoir le directeur exécutif de la Fondation SMarT, Ghassan Khaber.

“Ce partenariat reflète également la philosophie d’action de la Fondation Smart, à savoir qu’il est de notre responsabilité d’accorder une attention particulière au développement et à la prospérité de la communauté où notre entreprise est ancrée, où vivent ses collaborateurs et où elle rencontre ses parties prenantes”, a-t-il noté.

Maroc Impact est une association lancée en juin 2019, qui s’inscrit dans une approche ascendante et non verticale de création de valeur afin de contribuer à catalyser la transition plus que nécessaire de l’économie classique à bout de souffle vers une économie régénératrice, une économie des communs plus humaine.

Constituée en janvier 2015, la Fondation SMarT a pour mission de co-animer, en partenariat avec des acteurs de référence de la société civile, des projets qui s’inscrivent dans une logique solidaire de développement humain et sociétal, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’employabilité et de l’intégration sociale.

L’Office du développement de la coopération est un établissement public, doté d’attributions précises orientées principalement vers l’accompagnement des coopératives dans les domaines de la formation, l’information et l’appui juridique.