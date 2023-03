Maroc : Hausse des arrivées touristiques de 13,6% en janvier

Le nombre des arrivées touristiques à la destination "Maroc" s'est renforcé de 13,6% en janvier 2023, après des hausses de 16% en décembre, de 10,1% en novembre et de 15,1% en octobre 2022, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).



Cette amélioration a été portée par une croissance soutenue des arrivées des Marocains résidant à l'étranger - MRE (+45,4%), atténuée, toutefois, par le retrait de celles des touristes étrangers de 7,2%, après +3,5% un mois plus tôt, explique la DEPF dans sa récente note de conjoncture.



Au mois de janvier 2022, le nombre des arrivées touristiques s'était replié par rapport à janvier 2019 de 98,6%, en relation avec la fermeture des frontières nationales pour contrer les nouvelles variantes du coronavirus.



Pour ce qui est des nuitées réalisées dans les établissements d'hébergement classés (EHC), elles poursuivent leur évolution positive par rapport à leur niveau d'avant la pandémie (2019) pour le deuxième mois consécutif, affichant une hausse de 2,1% à fin janvier 2023, après +1,4% au mois de décembre 2022 et un recul de 81,1% à fin janvier 2022. Cette évolution recouvre l'effet conjoint de l'accroissement des nuitées des résidents de 12% et de la baisse des nuitées des non-résidents de 2%.