Maroc : Baisse de 1,7% des transactions commerciales avec le reste du monde en 2023

Les transactions commerciales du Maroc avec le reste du monde se sont établies à 1.146 milliards de dirhams (MMDH) en 2023, en baisse de 1,7% par rapport à 2022, selon l'Office des changes.



En 2023, les importations se sont chiffrées à 715,8 MMDH contre 737,4 MMDH une année auparavant, soit une baisse de 2,9% (-21,7 MMDH), souligne l'Office dans son rapport annuel sur le commerce extérieur du Maroc, notant que les exportations ont augmenté de 0,4%, fait savoir la même source.



Par ailleurs, le solde commercial s’est amélioré de 23,3 MMDH à -285,5 MMDH en 2023 contre -308,8 MMDH une année auparavant. Outre le suivi de la conjoncture économique, ce rapport, élaboré selon le manuel des Nations nies (IMTS 2010), permet de répondre aux besoins en informations exprimés par les pouvoirs publics, les organismes internationaux et les opérateurs économiques nationaux et étrangers.



La publication de ce rapport s’inscrit dans le cadre des actions de l’Office des changes tendant à enrichir davantage l’information relative aux statistiques des échanges extérieurs.