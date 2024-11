Marché obligataire : les levées mensuelles du Trésor atteignent 4,8 MMDH

Les levées mensuelles du Trésor ont atteint 4,8 MMDH au cours de la semaine du 1er au 07 novembre, soit 52% du besoin mensuel annoncé, selon Attijari Global Research (AGR).



Lors de la 2ème séance d’adjudication du mois de novembre, le Trésor a souscrit 1,6 MMDH sur le marché obligataire face à une demande de 4,6 MMDH, soit un taux de satisfaction de 35%, précise AGR dans sa récente note "Weekly Hebdo Taux – Fixed Income".



"Face à un besoin de financement maîtrisé au cours de ce 4e trimestre, et tenant compte de la détente des exigences de rentabilité des investisseurs locaux, les taux primaires et secondaires poursuivent leur tendance baissière", fait savoir la même source.



Sur le marché primaire, les taux des maturités à 52 semaines et 2 ans ont reculé de 3 points de base (pbs) chacun, tandis que sur le marché secondaire, la baisse des taux a été plus modérée, n'excédant pas 2 pbs, rapporte la MAP.



Au vu de la poursuite de la baisse des exigences de rentabilité dans un contexte de désinflation, conjugué à une stratégie de financement du Trésor confortable, AGR anticipe une poursuite de la tendance baissière des taux d’ici la fin du 4e trimestre 2024.