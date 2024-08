Marché obligataire : le Trésor lève 1,5 MMDH

Le Trésor a effectué une levée de 1,5 milliard de dirhams (MMDH) durant la séance d’adjudication du 6 d'août, selon Attijari Global Research (AGR).



Compte tenu d’une soumission dépassant 4 MMDH, le taux de satisfaction de la séance ressort à 35%, précise AGR dans son dernier "Weekly Hebdo Taux - Fixed Income" couvrant la période du 02 au 08 août.



Au cours de cette semaine, le Trésor a concentré plus de 65% de ses levées sur la maturité 2 ans. Le taux de rendement correspondant a légèrement reculé de 1 point de base (pbs) à 2,84%.



De même, les taux de rendement des maturités 13 et 52 semaines ont reculé de 7 et 1 pbs respectivement, relève la même source. Une évolution légèrement haussière a été également observée sur le marché secondaire, principalement sur les taux court et moyen termes, ne dépassant pas +3 pbs.



A l’issue de cette séance, le montant cumulé des levées ressort à 4,3 MMDH. Tenant compte des besoins annoncés du Trésor durant le mois en cours de 9,5 MMDH, le reliquat à financer d’ici fin août s’établit à 5,2 MMDH.



Dans ces conditions, les experts d’AGR anticipent la poursuite de la tendance baissière des taux obligataires primaires, d’ici la fin du T3-2024. À l’origine, une prévision du besoin de financement brut moyen par mois maîtrisée, à moins de 4 MMDH.