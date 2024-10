Marché obligataire : le Trésor effectue une levée cumulée de 12,6 MMDH en septembre

Le Trésor a effectué une levée cumulée de 12,6 milliards de dirhams (MMDH), pour l'ensemble du mois de septembre, selon Attijari Global Research (AGR).



Cette levée a été réalisée face à un besoin de financement annoncé de 12,3 MMDH pour l’ensemble du mois, soit un taux de réalisation mensuel de plus de 100% en septembre 2024, précise AGR dans sa récente note "Weekly Hebdo Taux – Fixed income".



D'après la même source, l'offre du Trésor en Bons de Trésor (BDT) a excédé les 2,5 MMDH au cours de la dernière séance d'adjudication du mois de septembre, face à une demande en BDT de plus de 8 MMDH, soit un taux de satisfaction mensuel de 31%.



La pause monétaire de Bank Al-Maghrib (BAM) était très peu attendue par le marché financier. En effet, le marché obligataire intégrait déjà une 2ème baisse successive du taux directeur de 25 points de base en septembre 2024 .



À cet effet, l’ensemble des rendements obligataires des maturités courtes ont pratiquement franchi à la baisse le seuil des 2,70% à la veille de la décision de BAM, soit un niveau en dessous du taux directeur actuel à 2,75%.



Dans ces conditions, le glissement baissier des taux se poursuit au cours de la dernière séance d’adjudication du mois de septembre. Et de rappeler que le scénario central d’AGR anticipe la poursuite de la tendance baissière des taux d’ici la fin d’année conforté par le reflux inflationniste et le maintien d’une politique accommodante de BAM à horizon 2025.