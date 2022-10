Marché obligataire : Une tombée de plus de 12 MMDH prévue pour octobre

La situation confortable du Trésor conforte sa capacité à financer sans difficulté sa tombée importante du mois d'octobre de plus de 12 milliards de dirhams (MMDH), estime Attijari Global Research (AGR).



"La situation confortable du Trésor se reflétant sur le rythme de ses placements sur le marché monétaire, soit 18 MMDH en moyenne, conforte sa capacité à financer sans difficulté sa tombée importante du mois d'octobre de plus de 12 MMDH", indique AGR dans sa note "Weekly Hebdo Taux-Fixed Income" de la semaine allant du 07 au 13 octobre 2022.



Au cours de cette séance, les taux de rendement de la courbe obligataire primaire se sont stabilisés en raison de l’absence du Trésor sur le marché des adjudications pour la 2ème semaine consécutive, fait savoir la même source. Un mouvement globalement haussier a été observé sur le marché secondaire, creusant davantage l’écart entre les deux marchés primaire et secondaire. En effet, la demande sur le marché primaire a été faible à 858 millions de dirhams (MDH), s’orientant davantage vers le marché secondaire.



A cet effet, la levée cumulée à ce jour pour le mois d’octobre s’établit à 150 MDH face à un besoin annoncé de 9,7 MMDH. Ainsi, le reliquat à financer au cours des deux prochaines séances est de 9,6 MMDH.



Dans un contexte de hausse des taux, le Trésor bénéficie de la capacité d’utiliser plusieurs leviers de financement, notamment le DTS (droit de tirage spécial) ou la LPL (ligne de précaution et de liquidité), évitant de marquer à la hausse sa courbe des taux primaires, relèvent les analystes d'AGR.