Marché obligataire : Confirmation de l'accalmie des taux

L'accalmie des taux se confirme au cours de cette semaine sur le marché obligataire, selon la récente note "Weekly Hebdo Taux" d'Attijari Global Research (AGR).



"L'accalmie des taux se confirme au cours de cette semaine. L’attentisme des investisseurs semble s’installer à quelques jours de la réunion de politique monétaire de BAM, et ce dans un contexte de ralentissement de l’inflation et de baisse de la demande en BDT", indique AGR dans cette note couvrant la semaine du 8 au 14 septembre. Celle-ci n'a pas dépassé une moyenne de 4 MMDH par séance depuis le début de ce mois, souligne la même source.



Ainsi, les analystes d'AGR relèvent une stabilité des taux sur les compartiments primaire et secondaire. Concernant les caractéristiques de la séance, la demande des investisseurs s’établit à 2,3 MMDH face à une souscription du Trésor de 1,1 MMDH, soit un taux de satisfaction de 49%.



Pour sa part, la levée cumulée s’établit à 6,4 MMDH face à un besoin de financement annoncé de 12,3 MMDH pour l’ensemble du mois.



Et de noter que dans l’attente d’une meilleure visibilité des besoins futurs de l’État concernant le soutien aux régions sinistrées par le séisme, les analystes d'AGR demeurent confiants quant à la solidité des finances publiques de l’Etat.