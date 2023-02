Marché obligataire: AGR maintient son scénario haussier des taux durant le premier semestre 2023

Attijari Global Research (AGR) a maintenu son scénario haussier des taux obligataires primaires et secondaires durant le premier semestre de cette année.



"Nous maintenons notre scénario haussier des taux obligataires primaires et secondaires durant le S1-2023 en raison des tombées élevées du Trésor sur le marché domestique sur la même période", indiquent les analystes d'AGR dans la récente note "Hebdo Taux -Fixed Income" relative à la semaine du 27 janvier au 02 février.



Par ailleurs, AGR note qu'au cours de la première séance d'adjudication du mois de février, le montant adjugé par le Trésor s'élève à 10,9 milliards de dirhams (MMDH) contre une demande de 24 MMDH, soit un taux de satisfaction de 46%.



"Face au besoin important de ce mois, le Trésor poursuit sa stratégie d’émission sur le marché local. Celui-ci a proposé 2 nouvelles lignes à taux révisables (5 et 10 ans adossés au taux 13 semaines). Néanmoins, la demande en bons du trésor demeure concentrée sur le segment court terme qui s’accapare près de 82% des soumissions totales des investisseurs", souligne AGR. A l’origine, explique la même source, les anticipations inflationnistes conjuguées à la poursuite de la normalisation prévue de la politique monétaire de Bank Al-Maghrib en mars 2023.



À cet effet, la courbe primaire poursuit une tendance mitigée. Le taux de rendement 26 semaines recule de 20 points de base (PBs), tandis que la maturité 2 ans progresse de 14 PBs en une semaine.



Face à un besoin annoncé pour le mois de février 2023 estimé à 22,8 MMDH, le reliquat à financer s'établit à 11,8 MMDH.