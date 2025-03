Marché monétaire : Les placements du Trésor à un plus bas annuel

Les placements moyens du Trésor sur le marché monétaire sont restés à un niveau faible au cours de la semaine du 7 au 13 mars, s'établissant à 5,3 milliards de dirhams (MMDH), soit leur plus bas niveau depuis le début de l’année, selon Attijari Global Research (AGR).



"Tenant compte du resserrement récent de la situation de trésorerie du Trésor, ses placements moyens sur le marché monétaire demeurent à des niveaux faibles cette semaine, soit à 5,3 MMDH, contre une moyenne dépassant les 11 MMDH au cours des 2 premiers mois de l’année 2025", précise AGR dans sa récente note "Weekly Hebdo Taux – Fixed Income".



La même source indique que Bank Al-Maghrib a maintenu stables ses interventions cette semaine à travers ses avances à 7 jours, qui se sont établies à 66 MMDH. Ce niveau reste néanmoins supérieur à la moyenne de l’année 2025, estimée à environ 62 MMDH.

À plus long terme (LT), les prêts garantis et les pensions livrées se sont stabilisées pour la huitième semaine à 81,7 MMDH.



Dans ces conditions, les taux interbancaires demeurent en ligne avec le taux directeur et les taux MONIA (Moroccan Overnight Index Average) reculent légèrement d’un point de base à 2,48% en moyenne hebdomadaire.