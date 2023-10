Marché monétaire : BAM relève ses avances à 7 jours à 43,2 MMDH

Bank Al Maghrib (BAM) a relevé le niveau de ses opérations principales, à travers ses avances à 7 jours, à 43,2 milliards de dirhams (MMDH) durant la semaine allant du 22 au 27 septembre, selon Attijari Global Research (AGR).



"Sur le marché monétaire, on a assisté à quelques tensions sur le cash en marge d'une semaine écourtée par l’Aid Mawlid. Ainsi, BAM a octroyé 3,5 MMDH au système bancaire à travers des avances à 24H et a relevé le niveau de ses opérations principales à travers ses avances à 7 jours à 43,2 MMDH cette semaine contre 31,9 MMDH une semaine auparavant", indique AGR dans sa récente note "Weekly Hebdo Taux".



Les taux Monia (Ndlr, Moroccan Overnight Index Average: indice monétaire de référence au jour le jour, calculé sur la base des transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les bons du Trésor) ont ainsi dépassé les 3,02% mercredi dernier, souligne la même source, notant qu’ils ont atteint une moyenne de 2,95% au cours de la semaine.

Et de rappeler que BAM a décidé de maintenir son taux directeur stable à 3% lors de son 3ème Conseil au titre de l’année 2023, une décision justifiée principalement par l’atténuation des pressions sur les prix au Maroc.



En effet, l’inflation a été divisée en deux depuis son pic de 30 ans en février 2023 à 10,1%, pour atteindre 5% en août 2023, explique la même source, relevant que BAM a revu pour la première fois en 2023, ses prévisions d’inflation à la baisse à moyen terme (MT).



Ainsi, l’indice des prix à la consommation (IPC) évoluerait de 6% en 2023 contre 6,2% initialement et 6,6% en 2022, tandis qu’à horizon 2024, l’inflation pourrait revenir en dessous des 3% à 2,4%.