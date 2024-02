Marché du Halal: L’ASMEX en prospection en Russie

Une délégation composée de l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) et de l’Institut marocain de normalisation (IMANOR) prend part à Moscou au 14ème Congrès international du Halal, organisé par l’administration spirituelle des musulmans de la Fédération de Russie.



L'événement, tenu dans la cadre du 31e Salon international de l’alimentation, des boissons et des matières alimentaires (PRODEXPO 2024), a été l’occasion de prospecter les différentes offres du marché russe.



A cette occasion, un accord a été signé en vue d’une reconnaissance mutuelle du label Halal marocain et de son homologue russe. Une initiative qui s’inscrit dans la foulée d’un accord de coopération signé en 2020 entre l’ASMEX, le Centre international de normalisation et de certification halal russe et l’’’Eurasian Development Fund’’, afin de consolider les relations maroco-russes dans le domaine du commerce Halal, rapporte la MAP.



Le mémorandum d’entente a été signé, mercredi en marge du Congrès international du Halal, par le directeur de l'IMANOR, Abderrahim Taibi, et le directeur général du Centre international de normalisation et de certification halal russe, Aidar Gazizov.



Le texte vise à établir des partenariats à long terme dans le développement de l'industrie halal dans le contexte des relations russo-marocaines et à échanger les expériences en matière de procédures d'évaluation de la conformité, de délivrance de certificats et de recherche sur les produits halal.



Il s’agit également de la reconnaissance mutuelle des certificats halal par les parties, l'organisation d'événements conjoints, la recherche, la mise en place de programmes de formation professionnelle, l’échange d'informations, ainsi que la protection des droits des consommateurs de produits et services halal.



Pour Mme Saloua Karkri Belkeziz, vice-présidente de l’ASMEX et membre de la délégation, le Maroc ‘’ne profite pas assez’’ du marché du halal, qui comprend 1,8 milliard de consommateurs dans le monde.



"Le Maroc ne profite pas encore de ce marché très important estimé à deux mille milliards de dollars, avec une croissance de près de 10% par an", a-t-elle indiqué dans un entretien à la MAP.



"La Russie est un marché très important, puisqu’il représente 25 millions de musulmans, voire 90 millions de consommateurs si l’on y ajoute les pays de l’ex-URSS", a détaillé Mme Karkri Belkeziz, faisant état d’une "homogénéité" et d’une "concordance entre nos deux certificats, ce qui ouvre un marché très important pour nos entreprises industrielles marocaines".



Il y va de même pour les industriels agroalimentaires russes qui utiliseront leur label pour entrer sur le marché marocain et surtout pour s’ouvrir sur l’Afrique, a-t-elle poursuivi, soulignant l’importance de l’accord signé à cette occasion.



La vice-présidente de l’ASMEX a également évoqué les bénéfices d’investir au Maroc pour les industriels russes, qui pourront ainsi "couvrir l’ensemble des pays d’Afrique à partir du Royaume et saisir l’opportunité que nous offre la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf)".



Et de préciser qu’en plus du segment du halal, les industries de pointe liées à l’intelligence artificielle ainsi que les industries de transformation alimentaire sont également des secteurs porteurs qu’il convient de développer et mettre à profit.



"Je pense que l’on devrait se tourner un peu plus vers le marché russe", a-t-elle dit, se réjouissant des ‘’grandes opportunités’’ commerciales offertes par les deux pays.

En plus de Mme Belkeziz et de M. Taibi, la délégation comprenait également le président de l'ASMEX, Hassan Sentissi El Idrissi.



Le PRODEXPO, tenu du 5 au 9 février courant, est considéré comme le plus grand Salon international de l'alimentation et des boissons en Russie et en Europe de l'Est, avec une trentaine de pays présents, en plus de la Russie.