Marché des changes : Le dirham se déprécie de 0,7% face au dollar

Le dirham se déprécie cette semaine face au dollar de 0,7% à 10,15, pour la 1ère fois depuis six semaines, au cours de la période du 04 au 08 décembre, selon Attijari Global Research (AGR).



Cette évolution est due à un effet panier positif de 0,58%, compte tenu du renforcement du dollar à l'international et un effet liquidité de 0,12% en défaveur du dirham, précise AGR dans sa récente note "Weekly MAD Insights - Currencies".



Concernant les spreads de liquidité, ils ont augmenté cette semaine, passant de 1,79% à 1,92% en hausse de 13 points de base (pbs). Cette situation s'expliquerait par un resserrement des conditions de liquidité sur le marché interbancaire des changes au Maroc, d'après les analystes d'AGR. À l'origine, des flux imports plus importants que les flux exports cette semaine.



Ladite note fait également savoir que les incertitudes liées aux orientations des politiques monétaires internationales pèsent sur les perspectives économiques, ce qui induit une forte volatilité sur le marché des changes.



Les prévisions des brokers à l'international demeurent en faveur d'une appréciation du dollar par rapport à l'euro sur le court terme. À cet effet, les analystes d'AGR recommandent aux investisseurs de couvrir leurs opérations en dollar sur des horizons de 3 mois.