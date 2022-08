Marché des changes: AGR revoit à la hausse ses prévisions USD/MAD

Attijari Global Research (AGR) a revu à la hausse ses prévisions à court terme de l'USD/MAD, et ce, compte tenu de l'actualisation des prévisions de la parité EUR/USD et des conditions de liquidité sur le marché des changes.

Ainsi, face au cours spot, le dirham devrait s’apprécier à horizons de 1 et 3 mois face au dollar et se déprécier légèrement à horizon 2 mois, précise AGR dans sa note "Weekly MAD Insight-Currencies" relative à la semaine du 15 au 19 août 2022.



La filiale d'Attijariwafa Bank anticipe la poursuite de l’amélioration à court terme de la liquidité en devises du marché bancaire marocain jusqu’à mi-septembre, en lien avec les flux export importants et les recettes en devises.

Les niveaux cibles de la parité USD/MAD ressortent à 10,34, 10,39 et 10,29 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 10,38.



Face à l’euro, le dirham devrait se déprécier à horizons 1 mois, 2 mois et 3 mois. Les niveaux cibles de la parité EUR/MAD ressortent à 10,56, 10,62 et 10,51 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 10,44.