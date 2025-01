Marché de gros des fruits et légumes de Casablanca : Résultats record de 1,6 million de tonnes de marchandises et 177 MDH de recettes en 2024

Le marché de gros des fruits et légumes de Casablanca a enregistré des résultats record en 2024, avec un volume d'approvisionnement dépassant 1,6 million de tonnes de marchandises et des recettes atteignant 177 millions de dirhams, soit une hausse de 10% par rapport à 2023.



La société de développement local Casablanca Prestations indique, dans un communiqué, que le marché de gros des fruits et légumes de Casablanca, a enregistré en 2024 des résultats sans précédent, faisant savoir que plus de 1.600.000 tonnes de marchandises ont été acheminées, générant des recettes de 177 millions de dirhams, soit une hausse de 10% par rapport à 2023.



Casablanca Prestations affirme que «ces performances remarquables reflètent une résilience exceptionnelle et une gouvernance renforcée, dans un contexte marqué par de véritables défis climatiques», indiquant que ces résultats record réalisés en 2024 ont été rendus possibles grâce aux mesures prises par l'ensemble des parties prenantes de la ville de Casablanca et à la collaboration entre les usagers du marché et les agents.



Selon la même source, ces actions d’appui et d’assainissement ont permis d'atteindre d’excellents résultats depuis l’ouverture du marché, pour un trafic logistique de 233.000 camions ayant transité par le marché, consolidant ainsi son rôle central dans la chaîne d’approvisionnement, rapporte la Maroc.



Casablanca Prestations relève que ces résultats font du marché de gros des fruits et légumes la deuxième source de revenus pour la commune de Casablanca, illustrant un exemple concret de l’impact des infrastructures locales sur le développement économique de Casablanca.

Ils témoignent également du potentiel du marché de gros, ainsi que de sa capacité d'adaptation face aux défis climatiques et économiques, poursuit le communiqué.



Depuis 2015, le marché de gros des fruits et légumes est géré par la société de développement local Casablanca Prestations, qui a entrepris des mesures pour mettre à niveau et entretenir cet équipement stratégique tout en améliorant en continu les services qui répondent aux besoins des usagers et renforcent son attractivité commerciale.