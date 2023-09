Managem réalise un RNPG de 305 MDH au S1-2023

Le résultat net part du groupe (RNPG) de Managem s'est établi à 305 millions de dirhams (MDH) au premier semestre de cette année, contre 1,21 milliard de dirhams (MMDH) durant la même période un an auparavant.



Ce résultat traduit l'évolution baissière des résultats d'exploitation et financier, indique un communiqué de Managem, dont le Conseil d'administration s'est réuni jeudi dernier sous la présidence de Imad Touimi pour arrêter les comptes clos au 30 juin 2023.



En détail, le résultat d'exploitation a diminué de 666 MDH pour se situer à 630 MDH, suite à la baisse de l'excédent brut d'exploitation à près de 1,36 MMDH, fait savoir la même source.

Le résultat financier a, quant à lui, reculé de 216 MDH du fait de la non-récurrence des gains de change réalisés au cours de la même période de l'année précédente, rapporte la MAP.



Pour ce qui est du chiffre d'affaires (CA), il s'est établi à 4,18 MMDH à fin juin 2023, en retrait de 23% par rapport à la même période un an auparavant. Cette évolution est marquée par la baisse importante des cours sur le marché international, soit -49% pour le cobalt, -25% pour le zinc et -12% pour le cuivre, le repli de la baisse de la contribution de l'Or à l'international en raison de la suspension des activités opérationnelles au Soudan depuis le 20 avril et de la diminution de la production d'or de la mine TRI-K au premier semestre. Il s'agit aussi de la consolidation des productions des activités cobalt, argent et métaux de base au Maroc, ainsi que de l'appréciation de la parité de change USD/MAD de 4%.



Côté perspectives, Managem poursuit activement la mise en œuvre de sa stratégie de croissance orientée vers le développement de grands projets liés à la transition énergétique au Maroc et les projets aurifères en Afrique de l'Ouest. A cet égard, le groupe a lancé la construction du projet cuprifère Tizert au Maroc et le projet aurifère Boto au Sénégal.

Au deuxième semestre 2023, Managem continuera de déployer ses efforts d'amélioration des performances opérationnelles et devrait redémarrer progressivement ses activités de production au Soudan.



Malgré une amélioration prévisible des résultats du deuxième semestre, les résultats consolidés du groupe attendus au terme de 2023 devraient observer une baisse significative par rapport à l'année précédente, conséquence de la baisse des résultats du premier semestre et de la tendance baissière des cours des métaux de base et du cobalt.