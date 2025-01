Managem finalise la cession de la compagnie minière d'Oumejrane au profit de Purple Hedge Resources Morocco

Le groupe Managem a annoncé, mercredi, la finalisation de la cession de la compagnie minière d'Oumejrane au profit de Purple Hedge Resources Morocco, société privée basée au Maroc et filiale à 100% de Purple Hedge DWC, une entreprise privée établie aux Emirats Arabes Unis.



Le montant de la transaction s'élève à 30 millions de dollars américains (M$), assorti de deux compléments de prix conditionnels totalisant plus de 2 M$, qui seront payables après une période de 12 mois, précise Managem dans un communiqué.



Cité dans le communiqué, le président-directeur général de Managem, Imad Toumi, a déclaré : "La finalisation de cette cession marque une étape décisive, avec le choix d'un acquéreur solide, capable de financer à la fois l’acquisition et le développement de la mine d'Oumejrane. Nous sommes confiants que Purple Hedge DWC, avec le soutien de ses investisseurs, maintiendra les standards d'excellence en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement qui ont toujours été au cœur de nos priorités", rapporte la MAP.



Purple Hedge DWC est dirigée par un management expérimenté du secteur minier africain qui a pour ambition de créer un acteur significatif dans la production de cuivre au Maroc et en Afrique. Elle bénéficie pour son développement à la fois du soutien financier en fonds propres d'un investisseur privé spécialisé sur le continent africain et de financement d'un fonds d'investissement de premier plan basé à New York, réputé pour son expertise dans les métaux et les minéraux essentiels à la transition énergétique.



Par ailleurs, Purple Hedge DWC réaffirme son engagement à protéger les intérêts des employés de la compagnie minière d'Oumejrane et à garantir la continuité des activités de la mine dans le respect des standards élevés établis par Managem.