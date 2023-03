Managem augmente son RNPG de 88% en 2022

Le résultat net part du groupe (RNPG) Managem s'est établi à 1,615 milliard de dirhams (MDH) au titre de l'année écoulée, en progression de 88% par rapport à 2021.



Dans un communiqué financier sur ses résultats annuels, publié à l'issue de son Conseil d'administration, réuni mercredi, Managem explique cette hausse par l'évolution positive du résultat d'exploitation (+56% à 1,97 MMDH).



L'excédent brut d'exploitation s'est élevé, lui, à 3,35 MMDH, en progression de 23% par rapport à 2021, traduisant ainsi la progression du chiffre d'affaires (+30% à 9,64 MMDH), fait savoir le communiqué, notant que sur l'ensemble de l'année, le plan d’amélioration des performances opérationnelles a permis d'atténuer l’impact négatif lié au renchérissement des coûts des intrants.



La hausse du chiffre d'affaires s'explique, selon la même source, par la forte croissance de la production de l’or (39%) et la consolidation des productions des métaux de base et cobalt, la commercialisation de la part de production de Managem provenant de la mine de cuivre et de cobalt de Pumpi en République Démocratique du Congo (RDC), exploitée en partenariat avec le Groupe Norin Mining (Ex Wanbao) (+44% par rapport à l’année précédente), la baisse des cours des métaux de cuivre et d’argent respectivement de 11% et 10% et l’appréciation de la parité de change USD/MAD de 13%.



Par ailleurs, le communiqué fait savoir que le Conseil d'administration a décidé de proposer à l’Assemblée générale ordinaire la distribution d’un dividende de 30 dirhams par action au titre de l'exercice 2022.