Managem affiche une hausse record de son RNPG

Au terme de l’année 2017, Managem réalise un résultat net part du groupe (RNPG) de 879 millions de dirhams (MDH), en amélioration de 591 MDH (+204%) par rapport à l’année précédente, a annoncé, mercredi, le groupe minier coté en bourse.

Cette hausse traduit l’évolution positive du résultat d’exploitation, qui a presque doublé atteignant 1,33 milliard de dirhams (MMDH), grâce à l’amélioration des performances opérationnelles et l’impact positif de la plus value de cession des parts de Lamikal au profit de Wanbao Mining, en République Démocratique du Congo, souligne Managem dans un communiqué.

Cette opération a porté sur la cession de 61,2% des titres et a généré un flux de cash de 1 MMDH, relève la même source, notant qu’en 2017, le groupe a opéré plusieurs actions afin de renforcer sa structure financière, et ce, notamment à travers une augmentation de capital de 973 MDH. Pour sa part, le chiffre d’affaires (CA) enregistre une progression de 19% dépassant le cap des 5 MMDH.

Cette évolution est, selon Managem, le résultat de la consolidation des performances opérationnelles dans un contexte favorable de hausse des cours, rapporte la MAP.

Suivant la même tendance, l’excédent brut d’exploitation (EBE) s’établit à 1,90 MMDH, en augmentation de 28% par rapport à 2016, grâce à l’évolution positive du CA, tandis que le résultat d’exploitation courant en hausse de 34% se situe à 903 MDH, reflétant la progression de l’EBE. Pour ce qui est de l’endettement consolidé du groupe, il a enregistré une baisse notable de près de 50% à 2,208 MMDH, affichant ainsi un ratio d’endettement de 39%, indique Managem dans son communiqué publié sur le site web de la Bourse de Casablanca.

En termes de développement, l’année 2017 a été marquée par des avancées significatives dans la concrétisation de la stratégie de croissance du groupe avec un programme d’investissement soutenu de 1,20 MMDH, précise la minière, mettant en avant un bilan de recherche positif grâce à un investissement d’exploration de 235 MDH. Ce dernier, engagé autour des sites en exploitation, a permis le rallongement de la durée de vie des mines d’Imiter et de Draa-Sfar de deux années et le renouvellement des réserves exploitées de l’ensemble des autres mines.

En vue de développer l’activité "or", le groupe a également lancé la construction effective de l’extension de l’unité de production au Soudan avec l’objectif de doubler la capacité actuelle. Le démarrage de l’extension est prévu pour le deuxième semestre 2018. L’année 2017 a connu aussi le démarrage de l’extension de l’usine d’Imiter, afin d’augmenter la capacité de traitement de 30% et d’atténuer l’impact de la baisse de la teneur.

S’agissant des perspectives, Managem compte poursuivre en 2018 le déploiement de sa stratégie tout en maintenant l’amélioration continue de ses performances opérationnelles, à travers notamment une croissance organique des sites en exploitation: activité or au Soudan, usine de cobalt de CTT, usine de traitement de la digue à SMI. Le groupe se penchera également sur la finalisation de l’étude de faisabilité du projet cuprifère de Tizert, outre la prospection de partenariats stratégiques pour accélérer le développement de l’activité aurifère.

Par ailleurs, le Conseil d’administration de Managem a décidé de proposer à l’Assemblée générale ordinaire (AGO) la distribution d’un dividende unitaire de 23 dirhams par action au titre de l’exercice 2017, en augmentation de 9,5% par rapport à 2016.