Maghreb Oxygène améliore son CA au troisième trimestre

Le chiffre d’affaires (CA) consolidé de la société Maghreb Oxygène a atteint 60,2 millions de dirhams (MDH) au cours du 3ème trimestre de 2020, en hausse de 7,9% par rapport à la même période de l’exercice précédent.



Sur les neuf premiers mois de cette année, le CA consolidé a connu une décroissance de 2,5%, indique Maghreb Oxygène dans un communiqué, soulignant sa résilience pour limiter l’impact négatif de la crise liée à la pandémie du nouveau coronavirus(Covid-19) sur ses objectifs annuels, au vu de l’évolution positive de ses agrégats financiers.



Au volet des investissements consolidés, le montant des investissements est passé de 2,2 millions de dirhams (MDH) à 12,3 MDH à l’issue du 3e trimestre 2020, précise la même source, notant qu’en plus des investissements habituels, une enveloppe supplémentaire a été attribuée au secteur de la santé, notamment dans du matériel de production et de stockage de l’oxygène médical.



Par ailleurs, pour sécuriser le fonctionnement de l’unité de production cryogénique, Maghreb Oxygène a engagé des investissements de remise à neuf entre juin et septembre 2020. Sur la période s’étalant de janvier à septembre 2020, l’enveloppe des investissements consolidés a quadruplé comparativement à la même période de l’exercice écoulé pour se situer à 19,3 MDH, portée par la nature des investissements engagés. En glissement annuel, l’endettement financier net consolidé de Maghreb Oxygène affichait une hausse de 15,5% à 126,6 MDH.