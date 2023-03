Maghreb Oxygène: Le chiffre d’affaires consolidé en hausse de 6,2% en 2022

Maghreb Oxygène a réalisé un chiffre d'affaires (CA) consolidé de 291 millions de dirhams (MDH) en 2022, en hausse de 6,2% comparativement à l'année précédente.



Sur le volet des investissements consolidés, le montant des investissements a reculé de 52,9% comparativement à la même période de l’exercice écoulé passant de 41,4 MDH à 19,5 MDH, fait savoir l'entreprise dans un communiqué sur ses indicateurs annuels.



L'endettement financier net consolidé au titre de l’année 2022 a affiché, pour sa part, une baisse de 19,8% et s’établit à 79 MDH contre 98,5 MDH à fin décembre 2021.



Pour ce qui est des indicateurs sociaux, Maghreb Oxygène a généré un CA de 294,8 MDH, en amélioration de 6,3% par rapport à la même période de l’année 2021.



Les investissements se sont établis à 19,5 MDH contre 41,4 MDH en 2021. Ces investissements portent pour l’essentiel sur les bouteilles, le matériel cryogénique de stockage et les pièces de rechange diverses destinées aux unités de fabrication.



L'endettement financier net, à fin 2022, a atteint 68,7 MDH contre 82,2 MDH un an plus tôt, soit une baisse de 16,5% sur la période.