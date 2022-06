M2M Group: Un CA de 15 MDH à fin mars dernier

Le spécialiste de la monétique et de la dématérialisation des flux et des processus, M2M Group, a réalisé un chiffre d’affaires (CA) consolidé de 15 millions de dirhams (MDH) à fin mars 2022, en repli de 25% comparativement à la même période un an auparavant.



"Cette baisse s'explique principalement par le contexte conjoncturel défavorable et qui n'affecte en rien la stratégie de développement du Groupe", indique M2M Group dans un communiqué sur ses indicateurs d'activité du premier trimestre 2022.



Le CA social à fin mars 2022 s'est établi, quant à lui, à 10 MDH, enregistrant une baisse de 23% par rapport à la même période de l'année 2021, relève la même source.



Et de noter que "le Groupe reste confiant dans la dynamique des marchés de la digitalisation à l'échelle mondiale et poursuit ainsi le développement de ses activités avec un plan de relance adapté aux conditions actuelles".



Pour ce qui est de l'investissement, il a concerné uniquement des achats liés à l'infrastructure IT et aux outils de travail, précise le communiqué, ajoutant que le Groupe maintient sa capacité financière solide sans recours à l'endettement.