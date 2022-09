Lyon abrite les 4èmes Journées économiques Maroc-France dédiées à la santé

La Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc (CFCIM) a organisé, du 20 au 22 septembre à Lyon, la 4ème étape des Journées économiques Maroc-France, sur le thème '’L’industrie de la santé et des biotechnologies’’. Après Paris, Essaouira et Toulouse, cette 4ème édition, organisée par la CFCIM, sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, et en partenariat avec l’ambassade du Maroc en France, l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), la région Auvergne-Rhône-Alpes et Bpifrance, a été officiellement ouverte, jeudi, par l’ambassadeur du Maroc à Paris Mohamed Benchaâboun, aux côtés, notamment, de Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et Jean Pascal Darriet, président de la CFCIM. La participation du diplomate marocain à cet événement a été l'occasion de rappeler la longue tradition de coopération entre le Maroc et la France dans le domaine de la santé, un secteur clé de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mettant en avant son potentiel de co-développement, dans un contexte marqué par le positionnement stratégique du Maroc en tant que hub africain, rapporte la MAP. M. Benchaâboun a, à cet égard, présenté les principaux chantiers de réforme impulsés par SM le Roi Mohammed VI dans le domaine de la santé, notamment l’usine de fabrication de vaccins et le projet majeur de généralisation de la protection sociale, soulignant l’importance et la pertinence de ces journées, dans la mesure où elles interviennent au lendemain d’une crise pandémique, qui a poussé les gouvernements à revoir les priorités des politiques publiques, en y plaçant notamment la santé en tête de ces priorités et qu’elles constituent un moment "privilégié" pour nourrir les réflexions autour de la consolidation de la coopération bilatérale entre le Maroc et la France. Ces Journées économiques Maroc-France s'érigent également comme “catalyseur” pour la consolidation de la coopération, déjà dense, par ailleurs, dans le cadre d’une approche pragmatique, qui associe les principales parties concernées, notamment les opérateurs économiques, a-t-il soulevé, rappelant que la thématique de cette édition figure parmi les priorités de l’agenda du Maroc et des préoccupations des pouvoirs publics. De son côté, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la 1ère région industrielle de France et qui figure parmi les cinq plus grandes régions industrielles d’Europe, a relevé que la région a développé son modèle et son ADN de développement autour des enjeux de santé, faisant savoir que la région, qui sera le partenaire français de l’OMS, compte 1/5 des effectifs des industriels de la santé, avec à peu près 470 entreprises pour un chiffre d’affaires de 7 milliards d’euros. Le Maroc est le principal partenaire de la région où la santé pèse près de 100.000 emplois avec 1.200 établissements et 156 sites industriels, a-t-il souligné, en notant que le Royaume figure dans les “priorités stratégiques” et les priorités de relations internationales de la région. Il s'est, par ailleurs, félicité de l’état des relations économiques et de partenariat avec les régions marocaines, notamment Rabat-Salé, Marrakech et l’Oriental. Pour sa part, M. Darriet a indiqué que cette 4ème étape, qui s’inscrit dans la tournée des régions françaises et marocaines, permet aux experts d’apporter leurs éclairages sur la thématique de cette édition et aux entreprises marocaines de rencontrer les entreprises françaises, quisouhaitent partager et développer avec elles leurs projets au profit de l’écosystème, pour catalyser et fluidifier les échanges économiques, quiseront développés sur la durée. Le programme de cette édition comprenait des tables rondes, animées par des experts de la santé, autour de différentes thématiques telles que les opportunités d’investissement, l’innovation, la e-santé, la formation ou encore le financement, ainsi que des rencontres networking, des rendez-vous B to B sur mesure, ainsi que plusieurs visites de sites (COVALAB, bio Mérieux…). Lancées le 8 octobre 2021 à Paris, les Journées économiques Maroc-France visent à mettre en avant le potentiel de co-investissement régional, ainsi que les secteurs clés de coopération entre le Maroc et la France, dans un contexte où le Royaume confirme sa position de hub africain stratégique. Ce cycle de rencontres consiste ainsi à sillonner les différentes régions de France et du Maroc, en vue d’accompagner les entreprises dans leur développement à l’international et d’encourager les synergies entre les opérateurs économiques. La Chambre française de commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) a pour mission de promouvoir les relations économiques entre la France et le Maroc, de favoriser l’implantation des entreprises françaises dans le Royaume et de développer le potentiel d’affaires des entreprises marocaines.