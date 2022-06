Lydec: un CA de près de 1,7 MMDH au 1er trimestre

Le chiffre d'affaires (CA) de Lydec s'est élevé à près de 1,7 milliard de dirhams (MMDH) au 1er trimestre 2022, en hausse de 3,2% par rapport au 1er trimestre 2021.



L'évolution du CA, qui reste toujours en retard par rapport à la même période de 2019 (année de référence) de 2,5%, s'explique par l'augmentation des recettes de travaux et de maîtrise d'oeuvre de 52,7%, ainsi que par une légère baisse des ventes de fluides de 0,9%, indique Lydec dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels.



Dans le détail, le CA électricité au 1er trimestre de l'année s'est établi à 1,12 MMDH, en hausse de 0,2% par rapport au T1-2021 et en retard de 3% comparativement au T1-2019.



En volume, les ventes d'électricité affichent une stagnation par rapport à la même période de l'exercice précédent en raison du recul des ventes aux clients particuliers et administrations de respectivement 1,7% et 1,3%, compensée par la hausse des ventes aux industriels de 2,5%.



S'agissant du CA d'eau potable, il a reculé de 4% à 296 MDH, suite à une diminution des ventes aux particuliers de 7%, atténuée par une légère hausse des ventes aux industriels et administrations.



Les investissements de la gestion déléguée au cours du 1er trimestre 2022 se sont établis à 126 MDH, en croissance de 53,6% par rapport à la même période de 2021. Le niveau d'endettement net à fin mars 2022 a baissé de 41,3% à 829 MDH.