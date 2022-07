Limites des économies africaines

Les répercussions de la crise de la Covid-19 et du conflit entre la Russie et l’Ukraine ont mis en évidence les limites de la résilience des économies africaines, a indiqué le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat.



«Le contexte actuel, marqué par de nombreuses crises, nous pousse à revoir notre boîte à outils en vue d'améliorer la gouvernance économique et politique au sein du continent», a déclaré M. Faki Mahamat lors de la 41ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA qui se tient dans la capitale zambienne Lusaka.



Il a ajouté que cette situation mondiale difficile a contribué à la perturbation des activités agricoles et à la détérioration de la situation humanitaire sur le continent, comme elle a exacerbé les problèmes de sécurité liés à la montée de l'extrémisme violent.



Abordant la question de l’insécurité alimentaire dans le continent, M. Faki Mahamat a affirmé qu’en raison de la complexité de la problématique nutritionnelle, la réponse des pays africains devrait à l'avenir s'appuyer sur une approche holistique.



Il est ainsi nécessaire de prendre en compte, entre autres, la santé nutritionnelle, la production agricole, l'alimentation scolaire, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, ainsi que l'accès à l'approvisionnement alimentaire, a-t-il précisé. Il a ainsi souligné que l'implication du secteur privé et la coopération avec les institutions internationales est susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs énoncés dans la Déclaration de Malabo sur la croissance et la transformation accélérées de l’agriculture en Afrique.