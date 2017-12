Levée de la suspension provisoire d’exportation des agrumes de Berkane vers les USA

Les autorités américaines ont décidé de lever la suspension imposée aux agrumes en provenance de la région de Berkane depuis le 23 décembre 2016 permettant ainsi la reprise des exportations d'agrumes vers les Etats-Unis en provenance de cette région, a annoncé vendredi l’Office national de sécurité sanitaire de produits alimentaires (ONSSA).

Cette décision fait suite à la mission d’audit réalisée du 16 au 20 octobre 2017 dans la région de Berkane, par des experts américains du Service de contrôle de la santé animale et végétale (APHIS) du Département de l’agriculture (USDA), précise l'Office dans un communiqué.

Ce résultat a été obtenu, explique la même source, grâce à la satisfaction des exigences phytosanitaires américaines à travers le plan d’action opérationnel renforcé, élaboré en concertation entre les services techniques de l’ONSSA et les professionnels, au respect de sa mise en œuvre par ces derniers ainsi qu’aux investissements importants des opérateurs dans les infrastructures du traitement par le froid des fruits d’agrumes au niveau des stations de conditionnement à Berkane, rapporte la MAP.

La même source tient à rappeler que cette interdiction est intervenue suite à l’interception de larves de la mouche méditerranéenne, appelée aussi la Cératite, dans deux expéditions de clémentine en provenance de Berkane, au cours de la précédente campagne d’exportation 2016/2017.

Cet insecte répandu dans le bassin méditerranéen et qui ne représente aucun risque pour le consommateur, fait l’objet d’un plan d’action opérationnel de surveillance et de lutte, relève l'ONSSA notant qu'aux USA, cette mouche est considérée comme menaçante pour les plantations d’agrumes, d’où les exigences des autorités américaines imposées à l’égard des importations d’agrumes en provenance des pays exportateurs.

L'ONSSA, qui relève que la clémentine de Berkane est très appréciée par les consommateurs aussi bien au Maroc qu’aux USA et dans d’autres pays de par le monde comme en témoignent les exportations au cours de cette campagne qui a démarré le 26 octobre, fait savoir que les quantités exportées jusqu’au 7 décembre 2017 sont de l'ordre de 13.585 tonnes vers la Russie, 10.600t vers l’Europe, 3.443t vers le Canada et 312t vers d’autres destinations, soit un total de 27.930 tonnes.

Durant la précédente campagne 2016-2017, ces exportations étaient de l'ordre de 24.800 tonnes, soit une augmentation de 12% au cours de cette campagne (2017/2018).

Au cours de la campagne précédente, l’exportation des agrumes vers les USA en provenance de Berkane a atteint plus de 3.700 tonnes, selon la même source qui note que la reprise de ces exportations vers ce marché offre des opportunités supplémentaires importantes pour développer davantage la filière agrumicole de cette région.