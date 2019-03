Les universités américaines à la rencontre des étudiants marocains au "Study in the USA fair"

Le forum "Study in the USA fair", organisé mercredi à Casablanca, a été l'occasion pour les étudiants marocains souhaitant poursuivre leurs études aux Etats-Unis de rencontrer des dizaines d'universités américaines venues leur présenter leurs différentes offres de formation.

Tenu à l'initiative du Consulat général des Etats-Unis à Casablanca, en partenariat avec Education-USA, cet événement a permis aux représentants d'une cinquantaine d'universités américaines de présenter les programmes académiques d'excellence qu’offrent leurs établissements et expliquer les modalités d’accès à l’enseignement américain du troisième cycle.

Ce forum a été également une occasion pour rencontrer des conseillers académiques de l’Education-USA qui est un réseau du département d’Etat américain composé de plus de 425 centres de conseil aux étudiants internationaux répartis dans plus de 175 pays. Ces conseillers académiques répondaient aux questions des visiteurs (élèves, étudiants et même leurs parents) concernant les étapes à suivre pour décrocher une opportunité académique aux Etats-Unis.

Dans une déclaration à la MAP, Alfred Boll, chef de branche à Education-USA, a fait savoir que ce forum est l'occasion de présenter aux jeunes Marocains les diverses institutions américaines d'enseignement, en particulier les "Community Colleges" proposant des programmes de formation de deux ans ainsi que la perspective d'intégrer plusieurs universités pour décrocher la licence.

Se félicitant de la qualité du baccalauréat marocain, M. Boll a indiqué que le message fort que les organisateurs de ce forum veulent passer est qu'"il y a une institution et une université pour tout le monde".

De son côté, le directeur général de "London Academy Casablanca", Samir Benmakhlouf, a noté que ce forum permet aux futurs bacheliers d'interagir avec des universités américaines et d'être au fait des perspectives d'études aux Etats-Unis.

Il existe différentes bourses d'études et certaines formations de doctorat et du 3ème cycle sont gratuites aux Etats-Unis, a-t-il dit.

Les universités américaines sont parmi les meilleures au monde, a-t-il ajouté, précisant qu'elles sont dotées d’un corps professoral d’excellence ainsi que de laboratoires, bibliothèques et installations de premier ordre.

Ce forum, qui sera aussi organisé samedi prochain à Tanger, propose également des informations sur les tests d’admission aux différentes universités, le processus de candidature, les bourses d’étude et autres possibilités de financement des études, le visa étudiant, le programme d’échange académique Fulbright entre autres informations utiles.