Les trophées “Export bio Maroc 2019” décernées à sept entreprises

Sept entreprises ont remporté les trophées "Export bio Maroc 2019", une distinction initiée par le Club des entrepreneurs Bio (CEBio) en vue de valoriser les efforts, le dynamisme et les initiatives des entrepreneurs dans les filières biologiques.

Les trois trophées pour la valorisation bio à l'export (alimentaire, cosmétique, superfoods-compléments alimentaires) ont été décernés récemment à Casablanca, respectivement à "Atlas Olive Oils" (production d'huile d'olive vierge), "Gold Cosmetic" (produits cosmétiques) et "Domaine Spiruline" (production de microalgues et dérivés).

Le trophée pour la production bio à l'export a été remis à la société "Primeurs Bio du Souss" (PBS), alors que le trophée pour la diversification des marchés étrangers a été remporté par l'entreprise d'export de plantes médicinales et épices "Santis", rapporte la MAP.

En outre, un trophée genre a été décerné à l'entreprise féminine Argan d'économie solidaire "FAS" et un trophée hors catégorie a été remis à la Société impériale des thés et infusions "SITI". Des prix ont été également dédiés à une multitude d'entreprises et de coopératives au sein de chaque catégorie de trophée.

A cette occasion, le président de l'ASMEX, Hassan Sentissi El Idrissi, s'est dit fier d'être à la base de cette opération dont l'impact est considéré comme étant "positif", notant que cette manifestation a pour objectif de promouvoir les produits bios sur le marché national et pour renforcer, à travers l'export, leur compétitivité au niveau des marchés extérieurs.

Les trophées baptisés "Export bio Maroc 2019" ont vu le jour à travers les produits issus des filières biologiques, pour mettre en avant la qualité des produits agricoles marocains, valoriser la biodiversité et pour préserver l'environnement", a fait savoir M. Sentissi El Idrissi. "C'est une réelle opportunité à saisir pour reconnaître aux opérateurs du bio les efforts considérables, la conscience de l'impact des produits pour la préservation de la santé et pour la protection de l’environnement, et la volonté et la persévérance pour exporter vers des marchés fortement compétitifs", a-t-il affirmé.

De son côté, le président du Club des entrepreneurs Bio (CEBio), Slim Kabbaj, a noté que ces trophées sont "une première" au Maroc, valorisant le domaine du bio qui est un secteur encore "émergent".

"Nous pensons qu'il faut encourager cette nouvelle filière, soutenir les entrepreneurs qui font preuve d'intelligence, de persévérance et de créativité et de leur donner la visibilité qu'ils méritent", a-t-il souligné.

Ces trophées, a expliqué M. Kabbaj, sont l'histoire d'un partenariat public-privé, entre le ministère de l'Agriculture, la Direction de développement des filières de production (DDFP), l'Établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (EACCE) et le Club des entrepreneurs Bio (CEBio), en partenariat avec l'Association marocaine des exportateurs (ASMEX). Ces acteurs se sont accordés pour mettre l'accent sur le développement des produits bios au Maroc, a-t-il dit.