Les transactions immobilières ont baissé de près de la moitié au deuxième trimestre

L’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) s’est inscrit en baisse en glissement trimestriel et annuel, a indiqué récemment Bank Al Maghrib.

Selon les données publiées par la banque centrale et l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC), en glissement trimestriel, l’IPAI s’est replié de 3,3%, recouvrant des diminutions de 3,8% pour les prix du résidentiel, de 3% pour ceux du foncier et de 0,9% pour ceux des biens à usage professionnel.

Le volume des transactions « a enregistré une régression de 42,8%, traduisant le recul des ventes de l’ensemble des catégories, soit 38,2% pour le résidentiel, 53,7% pour les terrains et 54,2% pour les biens à usage professionnel », a relevé la banque dans une note retraçant la tendance globale du marché immobilier au cours du deuxième trimestre 2020.

Pour rappel, au premier trimestre 2020, l’IPAI avait reculé de 1,6%, après les régressions de 1,8% pour les prix du résidentiel, de 1,1% pour ceux du foncier et de 3,3% pour ceux des biens à usage professionnel. Tandis que le volume des transactions s’était replié de 31,2% traduisant des baisses des ventes de l’ensemble des catégories, soit 32,9% pour le résidentiel, 27,2% pour les terrains et 25,6% pour les biens à usage professionnel.

A noter qu’au deuxième trimestre 2020, les prix du résidentiel ont diminué de 3,8%, reflétant des baisses de toutes les catégories d’actifs avec des taux de 3,7% pour les appartements, de 5,1% pour les maisons et de 0,8% pour les villas.

Dans sa note, BAM ajoute que le volume des transactions «a reculé de 38,2%, résultat des régressions des ventes des appartements de 37,2%, des maisons de 59% et des villas de 17,9%».

Analysant l’évolution du foncier au cours de la même période, la banque centrale a également constaté une diminution au niveau des prix des terrains de 3% et une régression des transactions de 53,7%.

Selon la même source, « l’indice des prix des biens à usage professionnel a connu un recul de 0,9% d’un trimestre à l’autre, recouvrant une diminution de 1,5% des prix des locaux commerciaux et une hausse de 1,4% de ceux des bureaux ».

La banque centrale poursuit en relevant que le volume des transactions a, pour sa part, baissé de 54,2%, résultat des replis de 54,4% des ventes des locaux commerciaux et de 52,9% de celles des bureaux.

En glissement annuel, il ressort des mêmes chiffres que « les prix ont connu une baisse de 3,3%, avec des replis de 4% pour les actifs résidentiels, de 2,7% pour les terrains et de 1,3% pour les biens à usage professionnel », a fait savoir Bank Al Maghrib.

Dans sa publication, elle a également noté la baisse du niveau du nombre des transactions de 56,1% par rapport au même trimestre de l’année dernière.

Comme l’ont expliqué les analystes de BAM, cette variation est « résultat des reculs de 55,3% pour le résidentiel, de 59,1% pour les terrains et de 57,2% pour les biens à usage professionnel ».

A titre de comparaison, au premier trimestre 2020, les prix avaient connu un repli de 1,4%, en glissement annuel, avec des baisses de 1,5% pour les actifs résidentiels, de 1,2% pour les terrains et de 2% pour les biens à usage professionnel.

Pour ce qui est des transactions, leur nombre avait reculé de 29,5%, résultat des baisses des ventes du résidentiel de 30,6%, des terrains de 28,7% et des biens à usage professionnel de 22,3%, avait indiqué BAM dans une note précédente.

Soulignons qu’en glissement annuel, les prix du résidentiel se sont dépréciés de 4% au deuxième trimestre, en liaison avec les replis de 3,7% des prix des appartements, de 6,7% pour les maisons et de 3,1% pour les villas.

Pour leur part, les ventes ont baissé de 55,3%, avec des reculs de 54,9% pour les appartements, de 66,6% pour les maisons et de 44,5% pour les villas, a noté la banque centrale.

Au niveau du foncier, il apparaît qu’« en glissement annuel, les prix ont reculé de 2,7%. De même, le nombre de transactions a connu une baisse de 59,1% », a constaté la même source dans sa publication.

Toujours en glissement annuel, les chiffres étudiés font ressortir un repli des prix des biens à usage professionnel de 1,3%. Ce déclin reflète une baisse de 1,9% et une progression de 2,5% observée respectivement au niveau des locaux commerciaux et des prix des bureaux.

«En ce qui concerne les transactions, elles ont régressé de 57,2%, avec des diminutions de 56,4% des ventes portant sur les locaux commerciaux et de 61,1 de celles des bureaux», a fait savoir la banque.

Selon la tendance du marché immobilier par ville, en glissement trimestriel, il a été constaté un repli des indices des prix au niveau de Rabat (5,9%), Casablanca (2,5%), Marrakech (3%) et de Tanger (6,5%).